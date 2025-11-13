Tourisme: le Maroc parmi les 10 destinations « incontournables » pour 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc figure parmi les 10 destinations touristiques « incontournables » pour 2026, offrant aux voyageurs une expérience passionnante et des aventures inoubliables, écrit le magazine spécialisé Travel and Tour World (TTW) basé aux Etats-Unis.

« Le Royaume s’impose parmi les destinations mondiales qui se distinguent par leurs cultures dynamiques, leur riche histoire, leurs paysages uniques et leurs expériences de voyage émergentes », souligne le magazine dans un article consacré aux destinations incontournables pour 2026.

La publication, qui focalise son attention sur la capitale spirituelle du Royaume, indique que Fès connaît « une renaissance » grâce à d’ambitieux projets de restauration qui insufflent une nouvelle vie à son ancienne médina.

« Réputée pour son architecture séculaire et son riche patrimoine culturel, Fès invite les visiteurs à flâner dans ses souks colorés, à explorer ses monuments et à découvrir les joyaux cachés de ses ruelles sinueuses », fait valoir le magazine spécialisé dans les secteurs du voyage, du tourisme, des compagnies aériennes, des croisières et de l’hôtellerie.

Et d’ajouter que cette ville est un « musée vivant », où l’histoire côtoie la modernité, ce qui en fait une destination fascinante pour ceux qui souhaitent remonter le temps.

S.L.