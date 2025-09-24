Wydad : Mohamed Amine Benhachem sous pression avant le derby

Mohamed Amine Benhachem, entraîneur du Wydad de Casablanca, s’apprête à disputer quatre matchs décisifs avant le grand “derby” face au Raja, comptant pour la 5e journée du championnat national.

Le technicien vit sous pression, notamment après une victoire peu convaincante à Casablanca contre le Kawkab de Marrakech, suivie d’un nul au goût de défaite face au promu Ittihad Yaacoub Al Mansour.

Benhachem sera dans l’obligation de s’imposer dimanche prochain lors du match face à la Renaissance Zemamra au complexe Mohammed V. Il devra ensuite disputer une rencontre difficile le vendredi 3 octobre sur le terrain du CODM.

Après la trêve internationale, le Wydad entrera en lice en Coupe de la Confédération africaine en affrontant le vainqueur entre les Ghanéens d’Ashanti Kotoko et les Nigérians de Kwara United. Le match retour est programmé à Casablanca le 24 ou 25 octobre.

L’entraîneur devra impérativement obtenir de bons résultats lors de ces échéances pour espérer rester en poste jusqu’au derby contre le Raja. Dans le cas contraire, il risque l’éviction, d’autant plus qu’il ne fait déjà plus l’unanimité auprès des dirigeants, des adhérents et des supporters du Wydad.