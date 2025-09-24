Ballon d’Or 2025 : le coup de gueule d’un journaliste après le classement de Hakimi (VIDEO)

Le journaliste Alexandre Chaillol n’a pas caché sa colère après l’annonce du classement d’Achraf Hakimi au Ballon d’Or 2025. Le latéral marocain, pourtant auteur d’une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain et en sélection, n’a terminé qu’à… la 6e place du classement.

Pour Chaillol, ce résultat est une véritable injustice: « Hakimi méritait largement d’intégrer le podium, compte tenu de son influence sur le jeu, de sa régularité et de ses performances décisives en Ligue des champions ».

Le journaliste dénonce une sous-évaluation récurrente des défenseurs et estime que ce Ballon d’Or 2025 restera marqué par une certaine forme d’incohérence.