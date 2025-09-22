Botola : le match WAC-RCAZ reporté

Le Wydad de Casablanca a annoncé que son prochain match face à la Renaissance de Zemamra, en marge de la 3ème journée de la Botola, a été reporté de 24 heures.

La rencontre se déroulera finalement dimanche prochain à 20h au Complexe Mohammed V à Casablanca, au lieu de samedi.

Le Wydad n’a pas précisé la raison de ce report, et la Ligue Nationale de Football Professionnel n’a pas non plus fourni d’explications à ce sujet. Certaines voix ont lié ce report au spectacle du comédien marocain Gad Elmaleh dans la salle couverte du Complexe Mohammed V.

Toutefois, l’artiste donnera un autre spectacle dimanche soir, au même endroit et à la même heure que le match.

Pour rappel, le Wydad a quatre points au compteur après les deux premières journées. Le club s’est imposé face au KACM 0 et fait match nul à Rabat contre l’US Yacoub El Mansour.

N.M.