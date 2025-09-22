Ballon d’Or 2025: Achraf Hakimi va-t-il assister à la cérémonie ?

L’absence d’Achraf Hakimi à la cérémonie du Ballon d’Or, prévu ce lundi soir à Paris, est désormais officielle.

Le Paris Saint-Germain a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le match de Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille. Et l’international marocain figure dans cette liste, aux côtés de Vitinha, également candidat au Ballon d’Or.

En revanche, le Français Ousmane Dembélé sera absent du match pour cause de blessure, ce qui pourrait lui permettre d’assister à la cérémonie, lui qui fait partie des favoris pour le trophée.

Le coup d’envoi de la cérémonie sera donné à 19h45 au Théâtre du Châtelet à Paris. Les fans pourront suivre l’événement en direct sur la chaîne beIN Sports, diffusée exceptionnellement en clair pour l’occasion.

N.M.