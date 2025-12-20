Achraf Hakimi rassure les Marocains: « Je suis prêt pour la CAN »

Par LeSiteinfo avec MAP

Hakimi se dit « prêt », les fans marocains enfin soulagés: Un jour avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), la nouvelle tant attendue est enfin arrivée…

« Jouera, jouera pas ? »

Victime d’une entorse sévère de la cheville gauche, depuis le 4 novembre après un tacle dangereux de Luis Diaz lors du choc PSG-Bayern en Ligue des Champions, le ballon d’or africain a tenu tout un pays en haleine, générant un flot de spéculations et d’inquiétude jusqu’à la veille de la CAN.

Aux côtés de son entraîneur, Walid Regragui, lors de la Conférence de presse précédent le match d’ouverture de la 35è édition de la CAN entre le Maroc et les Comores, le capitaine du Maroc a rassuré tout le monde: « Je me sens prêt ».

Leader assumé et modèle de dévouement pour ses compatriotes, le meilleur latéral droit du monde pourrait, toutefois, ne pas jouer le premier match et se réserver pour la suite de la compétition pour ne pas affaiblir le collectif.

« Que je joue ou que je ne joue pas je veux que le Maroc gagne », a avancé la superstar marocaine, âgée de 27 ans et qui s’apprête à disputer sa 5è CAN.

« Nous avons beaucoup travaillé. Notre objectif est clair: Garder la Coupe à la maison », a insisté Achraf Hakimi à l’unisson des attentes des fans marocains.

« Ensemble on peut le faire ! »

L’entraîneur marocain, Walid Regragui, semble optimiste lors de sa première conférence de presse de cette CAN et confiant quant à la capacité de ses protégés de soulever le trophée de la CAN.

Pour le finaliste de la CAN-2004 en Tunisie, tous les ingrédients sont réunis, lui qui s’attend, néanmoins à des matchs difficiles, mais compte notamment sur un public déjà en effervescence pour s’adjuger le sacre ultime.

