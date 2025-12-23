Egypte-Zimbabwe: les supporters marocains répondent présent (VIDEO)

De nombreux supporters marocains ont assisté, lundi, au match opposant l’Égypte au Zimbabwe au grand stade d’Agadir, dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Le Site info a constaté l’affluence des supporters marocains au stade Adrar, venus assister à cette rencontre et également apporter leur soutien aux Pharaons. Notre envoyé spécial a également relevé la présence de supporters égyptiens, dont le nombre reste toutefois faible, tandis que la présence des supporters marocains est nettement plus importante.

Rappelons que la sélection égyptienne s’est imposée face à son homologue zimbabwéenne sur le score de 2 buts à 1, en match de la 1ère journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025).

Le Zimbabwe a ouvert le score à la 20e minute par Prince Dube. L’Égypte est revenue au score à la 64e minute grâce à Omar Marmoush, avant de prendre l’avantage dans le temps additionnel par Mohamed Salah (90+1).

H.M.