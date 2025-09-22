Oland Group devient partenaire officiel de la RSB

Oland Group, producteur national de référence des fromages, a officialisé un partenariat de sponsoring avec la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) à travers sa marque Viva. La convention engage les deux parties pour une durée de quatre ans, de 2025 à 2029, et accompagne le club dans ses compétitions nationales, internationales et ses événements officiels.

Marwane ANBAOUI, Directeur Général d’Oland Group a souligné : « Ce partenariat traduit notre engagement à accompagner les clubs marocains et à soutenir les passions collectives. Avec Viva, nous voulons partager les émotions du sport et contribuer au rayonnement de la RSB».

De son côté M.Hakim Benabdellah, Président de la Renaissance Sportive de Berkane s’est félicité de cette collaboration : « En accueillant un partenaire national de référence comme Oland Group et sa marque Viva, nous renforçons notre projet sportif et nos ambitions pour les prochaines saisons. Ce soutien est une fierté pour le club et pour nos supporters. »

Ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune de soutenir le football marocain et de promouvoir les valeurs de performance, de solidarité et de dépassement de soi. En s’associant à un club emblématique du Royaume, Oland Group confirme sa volonté d’inscrire Viva dans l’univers du sport et auprès des supporters.

Déjà très présente dans le quotidien des familles marocaines, la marque Viva associe désormais son image à celle de la RSB, club reconnu pour ses grandes performances. Cette collaboration commune vise à porter haut le drapeau marocain sur la scène sportive.

Avec cet accord, Oland Group et la RSB s’engagent dans un partenariat durable, fondé sur des valeurs partagées et une ambition claire d’unir leurs forces pour faire briller le football marocain, sur le plan national comme international.