CAN 2025: le Burkina Faso signe une remontada face à la Guinée Equatoriale

Le Burkina Faso s’est imposé face à la Guinée Équatoriale (2-1) en match de la première journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, disputé mercredi au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.

La Guinée Équatoriale a ouvert le score par le biais de Marvin Anieboh à la 85è minute avant que le Burkina Faso n’égalise grâce à Georgi Minoungou (90+5è) et prenne ensuite l’avantage par Edmond Tapsoba, trois minutes plus tard.

Suite à cette victoire, le Burkina Faso est leader du groupe E avec 3 points, tandis que la Guinée Équatoriale occupe la dernière place avec 0 pt.

L’autre match de ce groupe met aux prises l’Algérie au Soudan au Stade Moulay El Hassan à Rabat.