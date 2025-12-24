Algérie-Soudan : où et quand voir le match ?

A la Une

L’Algérie dispute, ce mercredi, son premier match de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se déroule au Maroc.

Les coéquipiers de Riyad Mahrez chercheront à réussir leurs débuts dans cette CAN marocaine, en s’imposant face au Soudan, dans une affiche 100% arabe et africaine. Le match se jouera au stade Moulay El Hassan, l’une des infrastructures modernes du Royaume, réalisée entièrement par des compétences marocaines et dans un délai record.

La rencontre entre l’Algérie et le Soudan débutera à 16h00 et sera retransmise sur beIN Sports Max 1, beIN Sports Max 2 et beIN Max 3.

Pour rappel, voici l’agenda des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 prévus mercredi 24 décembre 2025 :

-Groupe E : Burkina Faso – Guinée équatoriale (13H30, Complexe sportif Mohammed V de Casablanca)

-Groupe E : Algérie – Soudan (16H00, Stade Moulay El Hassan à Rabat)

-Groupe F : Côte d’Ivoire – Mozambique (18H30, Grand Stade de Marrakech)

-Groupe F : Cameroun – Gabon (21H00, Grand Stade d’Agadir).

H.M.