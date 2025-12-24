Mercato : le Raja cherche a recruter Fouad Zahouani

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Raja Club Athletic (RCA) cherche un moyen de réaliser sa plus grande recrue lors du prochain mercato hivernal.

Selon une source citée par le Site info, le Raja souhaite saisir l’opportunité de recruter le joueur de l’Union Touarga, Fouad Zahouani, durant la période des transferts d’hiver.

La même source précise que le club casablancais voit en Zahouani le profil idéal pour occuper le couloir gauche, en remplacement de Youssef Belammari, qui devrait rejoindre le club égyptien d’Al Ahly.

Si le Raja étudie également d’autres options, il reste particulièrement séduit par Zahouani et tient à le recruter. Toutefois, l’Union Touarga campe sur sa position et refuse pour l’instant de se séparer de son joueur vedette.