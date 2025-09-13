Botola: le magnifique tifo du Wydad face au KACM (VIDEO)

Les supporters du Wydad de Casablanca se sont distingués vendredi soir lors du match face au Kawkab de Marrakech, comptant pour la première journée de la Botola, en déployant un superbe tifo.

La caméra de Le Site info vous transporte au Complexe Mohammed V, qui a accueilli cette affiche intense, où l’ambiance en tribunes a rivalisé avec celle sur le terrain.

Rappelons que le WAC s’est imposé à domicile face au KACM par 1 but à 0. Le but de victoire des Rouges a été inscrit par Walid Sabbar à la 36e minute de jeu.

Le représentant de la ville ocre aurait pu mener au score dès la 16e minute sur pénalty, mais Youssef Zghoudi l’a raté. Les Merrakchis ont également dû terminer le match à dix, après l’expulsion du Kenyan Johnstone Omurwa Otieno à la 80è minute.

Pour le compte de la même journée, l’Ittihad de Tanger a fait match nul à domicile face au Hassania d’Agadir, un but partout (1-1), alors que la Renaissance de Berkane s’est imposée sur le score de 4 buts à 0, face à l’Olympique Dcheira, à Agadir.

L’Olympic de Safi, lui, a été tenu en échec par l’Union de Touarga, un but partout (1-1).

N.M.