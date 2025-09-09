Le village sportif fait vibrer Casablanca avant les « 10KM International by WeCasablanca »

La métropole s’apprête à vibrer au rythme du sport urbain avec le lancement officiel du WeCasablanca International Challenge 2025 (WCIC).

Point d’orgue de cette édition, les « 10KM International by WeCasablanca », course urbaine certifiée par l’IAAF (Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme), rassembleront le dimanche 28 septembre près de 15 000 coureurs, professionnels et amateurs confondus. Le départ sera donné aux Twin-Center pour un tracé fluide et sécurisé, traversant certains des axes les plus emblématiques de la ville, dont les boulevards d’Anfa, My Youssef, Sidi Mohamed Ben Abdellah et la Corniche.

En amont de cette grande épreuve, un village sportif immersif sera ouvert au public du 17 au 27 septembre sur la Place Rachidi, en plein cœur de Casablanca. Accessible gratuitement, cet espace se veut un lieu d’animation, de sensibilisation et de rencontres autour du sport et du bien-être. Il accueillera un large éventail d’activités interactives et festives, mêlant ateliers thématiques, jeux, animations sportives pour tous les âges, performances artistiques, démonstrations sportives en plein air, ainsi que des espaces dédiés aux partenaires, aux institutions et aux services de la ville, sans oublier des ateliers de sensibilisation autour de la santé, de l’environnement et de la citoyenneté active.

Pensé comme un rendez-vous fédérateur, compétitif et inclusif, le WCIC illustre la volonté conjointe de la Commune de Casablanca et de Casablanca Events & Animation de positionner durablement la métropole parmi les références africaines du sport urbain.

Casablanca se prépare donc à vivre une rentrée sportive exceptionnelle. Rendez-vous dès le 17 septembre au village de la course, pour une immersion unique dans l’univers du WCIC, en attendant la grande épreuve du 28 septembre qui fera, une fois encore, battre le cœur de la métropole au rythme des foulées.