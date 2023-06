WeCasablanca revient du 16 au 21 juin à Casablanca

Casablanca Events & Animation, acteur majeur dans le développement de la capitale économique, participe au dynamisme et au renforcement du rayonnement de la métropole, en lançant la quatrième édition du Wecasablanca Festival.

Au fil des ans, cet événement festif est devenu une fierté, qui prend ses racines dans l’ADN de la ville, pour en faire un festival unique en son genre, propre à la ville de Casablanca et à l’identité de ses citoyens.

Fidèle à sa vocation de mettre en avant le positionnement de Casablanca en tant que melting-pot culturel, Wecasablanca Festival est de retour pour mettre en avant la richesse de la musique marocaine.

Cette année, le Festival s’étalera sur six jours, du 16 au 21 juin, invitera le public casablancais, dans l’Espace Toro, à vivre des moments intenses de musique, tout en découvrant les multiples univers du patrimoine musical national. Des artistes chevronnés et étoiles montantes de la musique feront le show dans une scène artistique d’exception, à travers une programmation remarquable. 10 artistes marocains ont ainsi répondu présents et promettent d’enflammer la scène avec une multitude de styles musicaux.

Le top départ du Wecasablanca Festival sera ainsi donné durant la soirée du vendredi 16 juin 2023 par deux jeunes artistes talentueuses, Najat Rajoui et Houda Saad, toutes les deux issues de grandes compétitions de musique, à savoir Studio 2M et X Factor.

Le samedi 17 juin 2023, la scène de l’Espace Toro sera rythmée par les prestations de Mehdi Fadili jeune artiste qui a su capter les cœurs des fans avec ses chansons romantiques modernes. Mehdi Mozayine fera aussi vibrer le public avec le rythme de ses chansons douces alliant tradition et modernité.

La nouvelle génération d’artistes marocains sera aussi mise à l’honneur, lors de la soirée du dimanche 18 juin 2023. Kawtar SADIK captivera le public avec son style qui mélange le rock, rap, électro, tout en fusionnant des rythmes arabes et berbères imprégnés des sons tribaux traditionnels du désert. Zouhair Bahaoui célébrera l’amour en compagnie du public avec ses chansons célèbres « Bghit W Ga3ma 7assit », « Décapotable », « Crushi », etc.

En première partie de la soirée du lundi 19 juin 2023, l’artiste Soukaina Fahsi enflammera l’atmosphère avec ses mélodies inspirées aussi bien de flamenco, blues, jazz que des musiques africaines. Elle laissera la place à Najat Aâtabou qui mettra le feu à la scène au rythme populaire de chaâbi.

Le mardi 20 juin 2023, la scène d’Espace Toro accueillera en première partie le chanteur Mourad Bouriki, le gagnant de la 1re Saison « The Voice » dans sa version arabe. L’artiste contemporain Zakaria El Ghafouli viendra rythmer la deuxième partie de la soirée avec ses titres mélodieux.

Durant la soirée du 21 juin 2023 et en partenariat avec les acteurs locaux de la Métropole, l’Orchestre Philharmonique du Maroc envoûtera et transportera les auditeurs dans un monde de mélodie, d’harmonie et d’émotion, sous la direction de la cheffe d’orchestre Dina Bensaïd, à travers un concert exceptionnel sur les musiques des films de John Williams. En première partie de la soirée, le finaliste du concours de chant lancé par Casatramway en partenariat avec Stud Live, assurera des covers de plusieurs variétés musicales, arabe et internationale.

La magie du Wecasablanca Festival se poursuivra les 22, 23 et 24 juin 2023, cette fois-ci au Megarama et célébrera la Fête de la musique en partenariat avec l’Association Marocaine de la Musique Andalouse (AMMA).

Le public de la ville blanche est ainsi invité à nous rejoindre du 16 au 21 juin 2023 à l’espace Toro (El Hank – Casablanca) et au Megarama du 22 au 24 juin pour s’immerger dans les mélodies envoûtantes du riche héritage musical marocain. Les concerts débuteront à 20h30.