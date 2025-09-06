Rabat : des supporters envahissent la pelouse après Maroc-Niger (VIDEO)

Le match entre le Maroc et le Niger, disputé au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, s’est achevé sur une note regrettable. Alors que la rencontre avait été marquée par une ambiance festive et des tifos spectaculaires, la fin du match a donné lieu à des débordements de supporters.

Plusieurs dizaines de personnes ont en effet réussi à pénétrer sur la pelouse et à courir dans tous les sens, perturbant le dispositif de sécurité. Ces scènes, largement relayées sur les réseaux sociaux, contrastent avec l’image moderne et impressionnante du stade récemment rénové.

Au-delà de la ferveur populaire et du spectacle dans les tribunes, ces incidents rappellent la nécessité d’un encadrement plus strict afin d’éviter que de tels comportements ne se reproduisent.