En vidéo: découvrez le stade Prince Moulay Abdellah, comme si vous y étiez

Le stade « Prince Moulay Abdellah » inauguré, jeudi, sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, par Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, est une prestigieuse infrastructure sportive édifiée en conformité avec les normes de FIFA 2030.

Le stade, dont la reconstruction intervient en exécution des Hautes Directives Royales visant à doter le Royaume d’infrastructures sportives de qualité en perspective des prochaines échéances internationales, notamment la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, a été conçu pour répondre aux exigences des compétitions sportives de haut niveau.

Le nouvel édifice est équipé d’une pelouse naturelle hybride avec une technologie de pointe, la première du genre en Afrique, qui combine gazon naturel et fibres synthétiques pour offrir une surface optimale en termes de drainage, de résistance et de récupération rapide du terrain, ainsi que de performance, de durabilité et de sécurité des joueurs.

Le stade dispose de quatre vestiaires modernes, spécialement conçues pour offrir un maximum de confort et de fonctionnalité aux équipes et officiels, ce qui reflète l’engagement envers l’excellence et le respect des normes internationales.

Les espaces du stade sont aussi dotés d’aménagements haut de gamme, incluant des équipements ergonomiques, des douches spacieuses, des zones de récupération, des espaces de préparation adaptés, ainsi qu’une clinique multidisciplinaire de nouvelle génération destinée aussi bien aux membres des équipes qu’aux supporters. Ils garantissent aux sportifs des conditions optimales pour se préparer avant chaque compétition ou séance d’entraînement, contribuant ainsi à leur performance sur le terrain.

D’une capacité totale de 68.700 places, le stade « Prince Moulay Abdellah » offre trois catégories d’espaces d’hospitalité. Il dispose ainsi de 110 loges, de cinq salons d’hospitalité pouvant accueillir près de 5.400 sièges, ainsi que d’un espace réservé aux personnes à mobilité réduite.

Le stade comprend également un grand espace médias, pour presse écrite et Audiovisuelle, offrant aux journalistes et aux médias tous les moyens logistiques et techniques nécessaires. Le stade Prince Moulay Abdellah abrite également une salle de conférences, trois salles de réunions, idéales pour les événements professionnels et les rencontres.

Le stade dispose, en outre, d’une cuisine centrale et de cuisines satellitaires, garantissant des services de restauration de qualité pour les spectateurs et invités. Il comporte également des commerces, en l’occurrence cinq zones d’activation de marque, offrant une expérience commerciale dynamique aux visiteurs.

Les travaux d’aménagement du nouveau stade ont porté aussi sur la réalisation de cinq ouvrages d’art pour faciliter l’accès au Stade, ainsi que de six parkings.

Par ailleurs, le Stade « Prince Moulay Abdellah » est équipé d’un système d’éclairage de pointe, conforme aux normes FIFA Standard A, offrant des conditions lumineuses optimales pour les compétitions internationales et les retransmissions télévisées en haute qualité, outre un système Hi-Tech de vidéo-surveillance avec 800 caméras IA installées.

Pour l’affichage, le stade est doté de deux écrans géants et d’un écran LED périphérique, permettant une visibilité exceptionnelle pour les spectateurs, tout en offrant une expérience immersive lors des matchs et autres événements.

Le système de sonorisation est pareillement conçu pour répondre aux exigences des événements sportifs et culturels de grande envergure. Il garantit une diffusion claire et homogène du son dans toutes les zones du stade, assurant une ambiance captivante et une communication efficace avec le public.