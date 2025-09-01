Sport

Chômage : sit-in des étudiants et diplômés en soins infirmiers à Oujda (VIDEO)

Rédaction M1 septembre 2025 - 10:05

Des dizaines d’étudiants et de diplômés en soins infirmiers ont organisé, samedi dernier, un sit-in devant le siège de la direction régionale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Oujda.

Les participants à ce rassemblement ont scandé des slogans dénonçant leur situation, appelant le ministère de la Santé et de la Protection sociale à intervenir pour y remédier.

Les étudiants et diplômés ont protesté contre ce qu’ils qualifient de marginalisation pratiquée par le ministère de tutelle dans le traitement de leurs revendications, réclamant l’augmentation du nombre de postes budgétaires.

Dans ce contexte, une étudiante a souligné que les diplômés en soins infirmiers se retrouvent au chômage après la fin de leurs études, ce qui impose une révision du nombre de postes ouverts.


