Devises vs Dirham : les cours du jeudi 28 août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)28 août 2025 - 09:38
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 28 août 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2328 – 11,8922

1 DOLLAR U.S.A. 8,7926 – 10,2184

1 DOLLAR CANADIEN 6,3797 – 7,4143

1 LIVRE STERLING 11,867 – 13,791

1 LIVRE GIBRALTAR 11,867 – 13,791

1 FRANC SUISSE 10,969 – 12,747

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3431 – 2,7231

1 DINAR KOWEITIEN 28,771 – 33,437

1 DIRHAM E.A.U. 2,3939 – 2,7821

1 RIYAL QATARI 2,4119 – 2,8031

1 DINAR BAHREINI 23,322 – 27,104

100 YENS JAPONAIS 5,9675 – 6,9353

1 RIYAL OMANI 22,837 – 26,541.


