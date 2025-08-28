Sport
Devises vs Dirham : les cours du jeudi 28 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 28 août 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2328 – 11,8922
1 DOLLAR U.S.A. 8,7926 – 10,2184
1 DOLLAR CANADIEN 6,3797 – 7,4143
1 LIVRE STERLING 11,867 – 13,791
1 LIVRE GIBRALTAR 11,867 – 13,791
1 FRANC SUISSE 10,969 – 12,747
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3431 – 2,7231
1 DINAR KOWEITIEN 28,771 – 33,437
1 DIRHAM E.A.U. 2,3939 – 2,7821
1 RIYAL QATARI 2,4119 – 2,8031
1 DINAR BAHREINI 23,322 – 27,104
100 YENS JAPONAIS 5,9675 – 6,9353
1 RIYAL OMANI 22,837 – 26,541.