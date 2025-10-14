Gessime Yassine dans le viseur de six clubs allemands

Par LeSiteinfo avec MAP

Six clubs allemands de la Bundesliga s’intéressent à l’international marocain Gessime Yassine, qui a “brillé avec la sélection marocaine” à la Coupe du monde U20 de football au Chili, rapporte lundi le quotidien Bild.

Il s’agit des clubs de Mayence, Hoffenheim, Stuttgart, Wolfsburg, Brême et Leipzig, qui suivent de près le “jeune prodige” de 19 ans, également convoité par Chelsea en Premier League anglaise, précise le journal allemand.

Bild, le quotidien le plus lu en Allemagne, salue également la “grande vitesse et l’agilité” de l’ailier marocain, qui le rendent “difficile à contenir pour ses adversaires”, rappelant que Kaiserslautern (2e division allemande) avait tenté de le recruter l’an dernier, sans succès faute d’accord sur le montant du transfert.

D’après le site spécialisé allemand transfermarkt.de, Yassine, qui évolue à l’USL Dunkerque (Ligue 2), a pris part à l’ensemble des rencontres disputées par le Maroc au Chili, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives.

Sa valeur marchande est actuellement estimée à 4 millions d’euros, tandis que son Club devrait, selon les médias allemands, fixer le transfert du joueur marocain entre 8 et 10 millions d’euros, souligne-t-on de même source.

S.L