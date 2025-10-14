Le Maroc bat le record mondial des victoires consécutives !

La sélection nationale de football, déjà qualifiée au Mondial 2026, a réalisé le carton plein aux éliminatoires africaines, en s’imposant face à son homologue congolaise (1-0), mardi soir au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, lors de la 10e et dernière journée du Groupe E, battant par la même occasion le record mondial des victoires consécutives après avoir réalisé sa 16e d’affilée, tous matches confondus.

L’unique but de la rencontre a été inscrit pas Youssef En-Nesyri à la 60ème minute de jeu.

S.L