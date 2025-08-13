Un Lion de l’Atlas sur les tablettes de l’AS Rome

L’AS Rome s’intéresse à Abdessamad Ezzalzouli et souhaite le recruter lors du mercato estival en cours.

Selon la presse italienne, la direction du club cherche à enrôler un ailier et a arrêté son choix, en accord avec le directeur sportif et l’entraîneur, sur l’international marocain.

Le joueur du Real Betis possède, poursuit la même source, les qualités et critères recherchés par l’AS Rome, et son transfert reste à la portée de l’équipe italienne.

A noter qu’Ezzalzouli avait réalisé de belles performances avec le club andalou avant de se blesser et de s’éloigner des terrains.

