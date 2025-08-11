Real Madrid: mauvaise nouvelle concernant Camavinga

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain français du Real Madrid Eduardo Camavinga souffre d’une entorse à la cheville droite et est incertain pour le début de saison, a annoncé dimanche le club espagnol.

« Suite aux examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Eduardo Camavinga par les services médicaux du Real Madrid, une entorse à la cheville droite a été diagnostiquée », a indiqué le club dans un communiqué.

Déjà freiné par plusieurs blessures la saison passée, l’international français de 22 ans devrait manquer la première journée de Liga contre Osasuna, prévue le 19 août.

S.L.