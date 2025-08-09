Yahya Jabrane réagit aux déclarations de Hicham Ait Menna

Yahya Jabrane a réagi aux récentes déclarations du président du Wydad Ath, Hicham Aït Menna, concernant l’échec du transfert du milieu de terrain lors du mercato estival actuel.

« Mon message à ceux qui se préoccupent des intérêts du club. Concentrez-vous sur l’avenir de l’équipe et sur les prochaines échéances. Évitez de tromper et d’induire en erreur les supporters ou de nuire à mon image auprès d’eux, car ma relation avec le public est plus noble et plus profonde que toute tentative de l’atteindre», a écrit le joueur sur son compte Instagram.

Pour rappel, Aït Menna avait déclaré que l’échec du transfert de Yahya Jabrane était dû au non-respect de ses engagements, alors qu’un accord préalable prévoyait son retour dans l’équipe.

N.M.