Egypte: reprise du trafic aérien avec plusieurs villes du Golfe

Le ministère égyptien de l’aviation civile a annoncé lundi soir la reprise progressive du trafic aérien entre l’Egypte et le Koweït, le Qatar, l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis, suite à la réouverture des espace aériens de ces pays.

Dans un communiqué, le ministère a souligné la poursuite de la coordination avec les compagnies aériennes opérant dans les aéroports égyptiens en vue d’assurer cette reprise.

La compagnie aérienne égyptienne « EgyptAir » avait annoncé lundi l’annulation de tous les vols entre l’aéroport international du Caire et les villes du Golfe jusqu’à nouvel ordre.

« En raison des événements survenus dans la région et de la fermeture de l’espace aérien dans plusieurs pays du Golfe, les vols EgyptAir au départ de l’aéroport du Caire à destination et en provenance des villes du Golfe ont été annulés jusqu’à nouvel ordre, et ce, dans l’attente d’un retour à la stabilité », avait indiqué la compagnie dans un communiqué.

