FIFA: « Quand il n’y a plus d’espoir, il y a Bounou »

Par LeSiteinfo avec MAP

Les véritables champions ne se contentent pas d’un seul moment de gloire. Leur souci est de marquer de leur empreinte l’histoire de leur sport en faisant de l’exploit une habitude et de l’excellence une finalité.

À chaque événement sportif, artistique ou autre, il y a des scènes marquantes que le public se remémore pendant des années. De « l’arrêt du siècle » du gardien anglais Gordon Banks face à Pélé aux parades décisives de Yachine, Buffon, Casillas ou encore Neuer, l’arrêt de Yassine Bounou face au Cityzen Savinho fait désormais partie de ces moments d’éternité sportive.

Au cœur de l’exploit retentissant d’Al-Hilal d’Arabie Saoudite, qui a éliminé Manchester City de Pep Guardiola en huitièmes de finales de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis, l’image de Bounou se dressant en muraille infranchissable face aux Anglais a fait le tour des réseaux sociaux.

Les réactions dithyrambiques sur la performance exceptionnelle de Bounou, ponctuée par pas moins de 10 arrêts, ont fusé de toute part, confirmant à nouveau que le gardien des Lions de l’Atlas est de la trempe des plus grands.

Bounou a donné le ton dès le premier match de la phase de groupes de ce Mondial des clubs. Il a fait sensation en mettant en échec le Real Madrid, après avoir arrêté un penalty de Fede Valverde dans les derniers souffles de la rencontre. Le journal espagnol « Marca » l’a qualifié à juste titre de meilleur stoppeur des penaltys au monde, puisque Bounou a brillé au cours de sa carrière par plusieurs exploits pareils, notamment avec le Séville FC, synonyme de titre en Ligue Europa, ainsi qu’en Coupe du monde 2022 contre la Roja.

Véritable spécialiste des tirs au but, Bounou a été à la hauteur des attentes contre les Merengue avec un arrêt décisif, permettant à son équipe d’empocher un point précieux pour la suite de la compétition.

Le gardien des Lions de l’Atlas a continué sur la même lancée, brillant lors des deux rencontres suivantes contre les Autrichiens de Salzbourg et les Mexicains de Pachuca.

En huitièmes de finale contre Manchester City et ses stars mondiales, Bounou a été étincelant, avec à la clé une prestation qui n’a laissé personne indifférent. Guardiola a imputé la défaite de son équipe aux arrêts spectaculaires de Bounou, tandis que la FIFA admirative a écrit sur X: « Quand il n’y a plus d’espoir, il y a Bounou ».

Outre ses reflexes impressionnants cruciaux dans l’arrêt des tirs aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la surface, l’impact de Bounou sur son équipe est beaucoup plus important. Sa personnalité, son charisme et son leadership sur le terrain et dans le vestiaire font également de lui un pilier du groupe.

Dans Al-Hilal de Simone Inzaghi qui repose sur la construction des attaques depuis l’arrière, Bounou s’impose comme une pièce maitresse, avec un jeu au pied de grande qualité et des passes entre les lignes tout en maitrise.

Outre son impact majeur sur le terrain, les performances de Bounou font le tour des réseaux sociaux et des studios des chaines sportives au Maroc et ailleurs. Tous sont unanimes à saluer un champion hors normes qui force le respect aussi bien sportivement qu’humainement.

En digne successeur de l’icône Badou Zaki dans les cages des Lions de l’Atlas, Bounou exprime toujours autant sa fierté à porter le maillot national et à défendre les couleurs du Maroc de la meilleure des manières.

Du Mondial au Qatar avec l’équipe du Maroc au Mondial des clubs aux Etats-Unis avec Al-Hilal saoudien, Bounou continue d’écrire de nouveaux chapitres de sa glorieuse histoire, avide d’exploits mémorables et affichant toujours de grandes ambitions.

S.L.