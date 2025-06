Amine Benhachem s’exprime après son accident (PHOTO)

Amine Benhachem a brisé le silence après l’accident de la circulation dont il a été victime aux Etats-Unis.

Sur son compte Instagram, l’entraîneur du Wydad de Casablanca a posté un message pour remercier tous ceux qui se sont inquiétés pour lui. «Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles après mon accident ici aux États-Unis. Vos messages et vos appels m’ont profondément touché», a-t-il écrit.

Concernant son état de santé, il a tenu à rassurer les supporters : «Grâce à Dieu, je vais mieux. Mon état est stable et stationnaire. Je me sens entouré, soutenu, et porté par tant de bienveillance».

Et d’ajouter : «Cette expérience m’a permis de réaliser que la famille ne se résume pas à un slogan. C’est un lien réel, un état d’esprit et un soutien sincère. Avec toute ma reconnaissance».

A noter que la présence d’Amine Benhachem sur le banc contre Al Ain semble compromise, en raison de ses blessures à la jambe et des points de suture au visage.

«Au moment de l’accident, Benhachem n’était pas installé à l’avant du véhicule mais à l’arrière, en compagnie du médecin du Wydad Abderrazak Hifti et du technicien Ali El Omar. Youssef Debbagh, le directeur général, occupait, lui, le siège avant», confie une source de Le Site info.

Et de préciser que Hifti souffre d’une blessure au niveau des côtes, ce qui l’a également contraint à manquer les derniers entraînements de l’équipe.

