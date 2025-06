Mondial des clubs: Al Ahly éliminé malgré un match exceptionnel face à Porto

Par LeSiteinfo avec MAP

Al Ahly du Caire et le FC Porto ont quitté la Coupe du monde des clubs dès le premier tour, après un match nul spectaculaire (4-4) disputé lundi à East Rutherford, aux États-Unis, lors de la dernière journée du groupe A.

Ce résultat condamne les deux formations, déjà distancées au classement par Palmeiras et l’Inter Miami, qualifiés pour les huitièmes de finale. Porto devient ainsi le deuxième club européen éliminé dès la phase de groupes, après l’Atlético Madrid dans la poule B.

Les Égyptiens ont brillé en attaque grâce à un triplé de Wessam Abou Ali (15e, 45e+2 s.p., 51e) et un but de Mohamed Ali Ben Romdhane (64e). Les Portugais ont répliqué par Rodrigo Mora (24e), William Gomes (50e), Samu (53e) et Pepe (89e).

Avec ces résultats, l’Inter Miami affrontera le Paris Saint-Germain, leader du groupe B, en huitièmes de finale, dans une affiche très attendue qui verra Lionel Messi retrouver son ancien club.

De son côté, Palmeiras sera opposé à Botafogo, deuxième du groupe B et autre représentant du football brésilien.

S.L