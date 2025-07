Mondial des clubs: Hakimi et Bounou dans l’équipe type du tournoi

Les internationaux marocains Achraf Hakimi et Yassine Bounou ont été choisis dans le Onze type du Mondial des clubs, qui a pris fin dimanche, selon la Fédération internationale de football (FIFA).

Le latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a inscrit deux buts et livré deux passes décisives lors de ce tournoi organisé aux Etats Unis avec la participation pour la première fois de 32 équipes.

En finale disputée dimanche soir, le PSG a perdu face à Chelsea sur le score de 3 buts à 0.

De son côté, le gardien de but Yassine Bounou, a conduit son équipe saoudienne d’Al Hilal jusqu’en quart de finale, avant de s’incliner face aux Brésiliens de Fluminense (2-1).

Outre les deux internationaux marocains, ce Onze type est constitué des joueurs du PSG, Marquinhos et Vitinha, en plus des sociétaires des Blues, Marc Cucurella, Pedro Neto, Enzo Fernandez et Cole Palmer.

L’équipe type est complétée par Thiago Silva et Jhon Arias de Fluminense en plus de Gonzalo Garcia du Real Madrid.