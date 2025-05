Nordin Amrabat vers le Wydad: nouvelles révélations  

Nordin Amrabat est arrivé à l’aéroport Mohammed V de Casablanca dans la soirée de ce vendredi, en vue de rejoindre les rangs du Wydad de Casablanca.

Selon une source de Le Site info, un accord de principe a été trouvé entre le WAC et Amrabat pour la signature d’un contrat d’une durée d’une saison complète. Et d’ajouter qu’une réunion est prévue entre Amrabat et le président du Wydad, Hicham Aït Menna, dans les prochaines heures, pour peaufiner les derniers détails et signer le contrat.

Il est à noter que l’international marocain a décliné une offre provenant de Turquie afin de vivre une nouvelle expérience avec le club casablancais.

Le Wydad avait entamé des discussions avec Amrabat depuis plusieurs mois, dans l’objectif initial de le convaincre de participer à la Coupe du monde des clubs, prévue à partir de juin prochain aux États-Unis. Mais le club a ensuite changé de stratégie et proposé au joueur un contrat d’un an.

Amrabat a accepté des concessions financières pour porter le maillot du Wydad, puisqu’il percevra un salaire mensuel bien inférieur à celui qu’il touchait avec son ancien club, l’AEK Athènes en Grèce.

N.M.