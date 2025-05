Cristiano Ronaldo vers le Wydad ? Hicham Ait Menna fait le point

Hicham Aït Menna a affirmé qu’il était impossible pour le Wydad de Casablanca de payer le salaire astronomique que perçoit actuellement Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr, dans le cadre d’une éventuelle participation à la Coupe du monde des clubs.

Dans une déclaration accordée au journal saoudien Al-Iqtisadiah, à la suite d’un article publié par le quotidien espagnol Marca évoquant des négociations entre le WAC et Ronaldo, le président du club a assuré : « Le Wydad ne peut pas assumer le salaire mensuel colossal de la légende portugaise, mais je sais très bien que c’est une star qui ne court pas uniquement derrière l’argent. S’il souhaite participer au Mondial des clubs, nos portes lui sont grandes ouvertes».

« Même si nos chances de recruter Ronaldo sont d’une sur un milliard, nous tenterons le coup. Rien que le fait d’envisager attirer une telle star constitue une valeur ajoutée pour le football marocain», a ajouté Ait Menna.

A noter que Marca a révélé qu’un homme d’affaires proche de Ronaldo et du président du Wydad aurait été à l’origine de cette proposition, et que la réalisation de cette opération pourrait être envisagée en se concentrant davantage sur les aspects médiatiques et marketing.

N.M.