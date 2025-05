Fouzi Lekjaa souligne l’impact économique des grandes compétitions sportives au Maroc (VIDEO)

L’organisation d’événements sportifs est un levier de développement qui offre d’importantes opportunités économiques et d’investissement, a affirmé à Salé le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

Le président de la FRMF a passé en revue les différentes manifestations sportives d’envergure que va abriter le Royaume entre 2025 et 2030, à commencer par la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine de football (5-26 juillet 2025), la Coupe du monde féminine de football U17 (17 octobre-8 novembre 2025), et la CAN masculine de football (21 décembre 2025 -18 janvier 2026), notant que « le Maroc va enchainer les événements sportifs jusqu’au Mondial 2030 ».