Chakib El Alj et les enjeux stratégiques de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030 (VIDEO)

Chakib El Alj, Président de la CGEM a adressé un discours ce mercredi 21 mai 2025 au Complexe Mohammed VI de Football de Salé sur les enjeux CAN 2025 et Coupe du Monde 2030. Voici l’intégralité de son discours :

Monsieur le Ministre du Budget, Président de la Fédération Royale Marocaine de Football,

Mesdames et Messieurs les ministres,

Mesdames et Messieurs les directeurs et représentants des agences et institutions publiques,

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises,

C’est un plaisir de prendre la parole aujourd’hui dans ce lieu emblématique du football marocain et de l’excellence sportive de notre pays.

Cette rencontre est une étape clé dans la mobilisation du secteur privé autour de projets d’intérêt national : la tenue de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030, que notre pays co-organisera avec l’Espagne et le Portugal.

L’accueil de ces deux compétitions au Maroc est la preuve de la confiance portée par les instances du football mondial envers notre pays. Elles traduisent aussi les progrès remarquables du Maroc dans de nombreux domaines, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste.

Ces deux événements sont une opportunité historique pour notre pays qui nécessitera la mobilisation de tous les Marocains et du secteur privé en particulier.

Mesdames et Messieurs,

Comme nous l’observons tous, nous entrons dans une période particulièrement stimulante pour notre pays d’un point de vue sportif et économique.

En effet, au-delà des investissements qui seront réalisés spécifiquement pour l’accueil de ces deux événements, comme les stades de football ou les terrains d’entraînement, ces échéances sont surtout l’occasion d’accélérer les grands projets prévus initialement dans un calendrier exigeant.

Ainsi, la mise en place du réseau 5G sur 70 % du territoire, le doublement de la capacité aéroportuaire, le développement de notre réseau ferroviaire LGV et RER ainsi que le doublement de la taille de notre réseau autoroutier sont parmi les projets structurants qu’il nous faudra finaliser avant 2030.

Ces projets façonnent les infrastructures de demain et auront des impacts conséquents et positifs sur notre économie.

La mise en place de la 5G va permettre de réduire considérablement la fracture numérique dans notre pays. Le développement de notre réseau ferroviaire permettra de dynamiser des pans de territoires entiers et de créer de nouvelles opportunités de valorisation foncière. Le développement de nos aéroports et leur ouverture à un trafic aérien plus important accompagnera la réalisation de notre objectif de 26 millions de touristes à horizon 2030 et favorisera l’expansion de notre compagnie nationale, la Royal Air Maroc.

Certains analystes parlent de plus de 1 000 milliards de dirhams, soit l’équivalent de notre PIB annuel, qui seront investis en dépenses publiques d’investissement d’ici 2030.

Il faut d’ailleurs vous saluer, Monsieur le Ministre, à double titre : d’une part pour avoir grandement contribué à la réussite de notre pays à obtenir l’organisation de ces événements, d’autre part pour avoir trouvé les marges de manœuvre budgétaires pour financer ces investissements massifs.

Cette accélération sans précédent nous fera gagner de nombreuses années de développement et dynamisera notre tissu de TPME. C’est le moment de soutenir les petites entreprises en appuyant leurs efforts d’innovation, en attribuant les bonnes ressources à leurs besoins réels de formation et en simplifiant au maximum l’acte d’entreprendre. C’est aussi le moment de soutenir notre écosystème technologique et nos start-ups : ce sont elles qui permettront d’accueillir le monde dans un Maroc totalement digitalisé, je l’espère.

Ces investissements et ces réformes sont nécessaires, et il est important de garder à l’esprit ce qui est en jeu. Ce que nous pouvons réaliser à travers l’accueil de ces deux événements, au-delà de l’impact PIB attendu d’environ un point de base par an, c’est un développement sans précédent de notre attractivité et de notre soft power sur le long terme, ce qui est difficilement quantifiable.

Pendant des semaines, les téléspectateurs, les retombées presse, les mentions sur les réseaux sociaux se compteront en milliards. Rappelez-vous le rayonnement qu’a eu le Maroc en arrivant en demi-finale. C’était juste extraordinaire ! Si nous accueillons la finale de la Coupe du Monde, et c’est notre plus grand souhait, ce sont 1,5 milliard de personnes dans plus de 100 pays qui auront les yeux rivés sur le beau stade de Benslimane.

Quant aux touristes, ils seront des millions à venir dans notre pays durant ces sept semaines. Il est donc essentiel, plus que jamais, de faire en sorte que ces touristes deviennent des ambassadeurs de la marque Maroc.

Mesdames et Messieurs,

Réussir l’accueil de tels événements n’est possible qu’avec notre engagement à tous. Nous avons, en tant que citoyens, un rôle à jouer à notre petite échelle en faisant preuve de civisme, d’hospitalité et de bienveillance à l’égard de nos invités.

L’un des enjeux majeurs est d’ailleurs l’accompagnement de la population dont la vie sera impactée durant ces événements.

Le deuxième enjeu, ce sont les grands projets qu’il faudra mener à bien dans les délais impartis. C’est tout l’objet de cette rencontre. Le mot d’ordre pour le secteur privé et les TPME en particulier est l’anticipation. Car si la Coupe du Monde a lieu dans cinq ans, les appels d’offres, les partenariats et les chantiers se préparent aujourd’hui. Et il est de notre devoir d’agir pour que les entreprises locales soient les mieux placées pour obtenir les marchés, développer des compétences et de nouveaux savoir-faire dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant.

Nous avons donc voulu apporter, à travers cet événement, de la visibilité et de la coordination pour que le secteur privé et les TPME en particulier aient le temps de se préparer, de se structurer et de former leurs ressources.

Enfin, le dernier enjeu, c’est celui de préparer dès maintenant l’après Coupe du Monde. Nous ne pouvons pas développer des entreprises, des infrastructures de cette qualité uniquement pour cet événement. L’afflux massif de touristes ne doit pas être ponctuel et il est de notre devoir de développer un écosystème performant intégrant une offre globale (en termes d’hôtellerie, d’activités culturelles, de restauration, de loisirs, de centres de conférence d’envergure), ce qui va permettre de poursuivre et de pérenniser la dynamique bien au-delà de la Coupe du Monde.

Mesdames et Messieurs,

Nous avons cinq ans pour bâtir un héritage économique et humain durable. La co-organisation de la Coupe du Monde 2030 est certes une célébration, mais c’est aussi des chantiers qu’il faut préparer. Je n’ai aucun doute sur notre capacité à les mener à bien et nous avons toutes les cartes en main.

Une vision claire portée par Sa Majesté, un secteur privé mobilisé et engagé, des partenaires publics, présents en nombre aujourd’hui, déterminés à délivrer et à relever ce challenge national.

Je conclurai sur cette conviction : ce que nous allons réussir ensemble pour la Coupe du Monde, nous devons le réussir pour l’avenir du pays et des générations futures.

Cet événement sera un révélateur de nos talents, de notre capacité collective à nous surpasser et de notre ambition de prospérité pour le Maroc.

Je vous remercie et Dima Dima Maghrib.