CGEM Fès-Meknès: Omar Tajmouati reconduit à l’unanimité

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Assemblée Générale Ordinaire Élective de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) de la région Fès-Meknès a reconduit, à l’unanimité, Omar Tajmouati et Hamza Benabdellah, respectivement aux postes de président et vice-président pour un nouveau mandat couvrant la période de mars 2025 à mars 2028.

Lors de cette rencontre, Tajmouati a évoqué les perspectives d’avenir en dévoilant un plan d’action « ambitieux » pour dynamiser l’écosystème entrepreneurial régional, mettant l’accent sur la volonté du bureau à consolider le Conseil des Entrepreneurs du Futur, notamment via la création d’un Think-Tank pour l’anticipation des tendances économiques et sociales de demain.

Il a dans ce sens annoncé le lancement prochain d’un concept innovant baptisé « Business Dating Express », un format original de rencontres professionnelles ultra-rapides destiné à optimiser le Networking entre les acteurs économiques de la région, avec pour objectif de permettra aux entrepreneurs de multiplier les contacts qualifiés et d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration dans un cadre efficace et structuré.

M. Tajmouati a par ailleurs présenté le rapport moral en revenant sur les réalisations du mandat écoulé (2022-2025), citant notamment le développement économique et les investissements structurants, l’innovation et l’attractivité des entreprises, les infrastructures et la logistique, ainsi que le rayonnement international grâce à des relations institutionnelles renforcées.

Dans le même cadre, l’accent a été mis en particulier sur la contribution de la CGEM régionale à l’aménagement de la zone industrielle Ain Bida, le soutien à l’innovation avec la Caravane Orange Corners, et le lancement du projet d’accompagnement des entreprises vers l’Industrie 4.0.

Il a par ailleurs réaffirmé l’engagement à poursuivre les efforts déployés pour stimuler le développement économique régional.

Sur le plan des ressources, le trésorier régional de la CGEM, Khalid El Ajli, a fait état d’une évolution contrastée de la structure des adhérents.

L’organisation a enregistré une baisse progressive du nombre total de membres, qui est passé de 772 en 2021 à 605 en 2024. Parallèlement, le taux d’adhérents à jour dans leurs cotisations a connu un recul significatif, chutant de 61,13% en 2021 à 19,5% en 2024.

Cette double tendance s’est logiquement répercutée sur les performances financières de l’antenne régionale, dont le chiffre d’affaires a diminué de 3,1 à 2,4 millions de dirhams sur la même période.

Conformément aux dispositions statutaires de l’organisation, l’Assemblée a par ailleurs approuvé la composition du nouveau Bureau Régional qui accompagnera le binôme présidentiel. Mohammed Choukri Belkadi a été désigné au poste de Secrétaire général, tandis que Khalid El Ajli occupera la fonction de Trésorier Régional, secondé par Saad El Ouafi en qualité de Trésorier régional adjoint.