CAN U20: l’Afrique du Sud file en finale

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection sud-africaine des moins de 20 ans de football s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la catégorie, après sa victoire face au Nigeria par 1 but à 0, jeudi dans la ville égyptienne d’Ismailia en demi-finale.

L’unique but de la rencontre a été marqué par Tylon Christopher Smith à la 66è minute.

En quarts de finale, l’Afrique du Sud avait éliminé la RD Congo par 1 but à 0 après prolongations, tandis que le Nigeria s’était qualifié aux dépens du Sénégal (3-1 tirs au but, temps réglementaire et prolongations 0-0).

La seconde demie opposera ce soir (19h00) le Maroc à l’Egypte.

Les quatre demi-finalistes sont qualifiés pour la phase finale du Mondial U20 qui aura lieu du 27 septembre au 19 octobre prochains au Chili.

S.L.