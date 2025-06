Afrique du Sud: ce qu’il faut savoir sur le parti qui soutient la marocanité du Sahara

Le parti sud-africain Umkhonto weSizwe (MK), fondé par l’ancien président Jacob Zuma, vient de rompre avec la position historique de l’Afrique du Sud sur la question du Sahara marocain.

Dans un document récemment publié, le MK affiche un soutien clair et assumé à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, proposant une relecture du dossier à travers une grille panafricaine axée sur l’unité, la stabilité et le développement.

Dans ce document, le parti affirme que la revendication marocaine repose sur des fondements historiques et juridiques solides, précédant la colonisation espagnole. Il rappelle notamment la Marche Verte de 1975 comme un acte de récupération pacifique d’un territoire historiquement marocain, soutenue par des dizaines de pays africains.

Le MK plaide ainsi pour une reconnaissance plus large de l’Initiative marocaine d’autonomie, qu’il considère comme la seule issue réaliste au conflit du Sahara. Cette proposition offrirait, selon lui, une gouvernance locale au profit des populations sahraouies, tout en garantissant l’intégrité territoriale du Maroc.

Dans sa lecture du contexte géopolitique africain, le parti insiste sur les défis communs auxquels font face le Maroc et l’Afrique du Sud, notamment la lutte contre les courants séparatistes et les ingérences extérieures qui menacent la stabilité du continent. Il appelle à une unité africaine renforcée par des solutions internes et une coopération plus solidaire entre nations du continent.

Le MK propose également une feuille de route ambitieuse pour bâtir un partenariat stratégique avec le Royaume. Cette vision inclut une coordination diplomatique accrue au sein des instances internationales comme l’ONU et l’UA, le renforcement des relations économiques à travers la ZLECAf, ainsi que des coopérations sectorielles en matière de sécurité, d’éducation, de culture et de développement durable.

Rappelant le soutien historique du Maroc à la lutte anti-apartheid, le MK prône une alliance fondée sur le respect mutuel, l’autodétermination continentale et une renaissance africaine portée par les Africains eux-mêmes. Le parti estime que le potentiel combiné des deux nations pourrait contribuer à faire émerger une Afrique plus forte, souveraine et unie.

Cette prise de position vient bouleverser le consensus traditionnel sud-africain, jusque-là dominé par le Congrès national africain (ANC), affaibli politiquement. Avec l’ambiguïté de la Democratic Alliance (DA) et l’émergence du MK, le paysage politique sud-africain montre une diversification des points de vue, qui pourrait influer à terme sur les orientations diplomatiques de Pretoria concernant le dossier du Sahara marocain.