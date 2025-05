CAN U20: ce que pense Fouzi Lekjaa du parcours des Lionceaux

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa a souligné mardi le rôle essentiel des victoires et des trophées dans la formation des joueurs. « Gagner une compétition est formateur et s’inscrit dans le processus de formation des joueurs », a-t-il dit lors de la réception organisée mardi au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, en l’honneur de l’équipe nationale U20, qui a remporté la médaille d’argent de la CAN, organisée en Egypte.

« On ne peut que féliciter l’équipe nationale pour sa qualification au prochain Mondial de la catégorie », a-t-il noté, soulignant, néanmoins, que la culture de la gagne s’acquiert dès les jeunes catégories. Les joueurs doivent avoir le même état d’esprit qu’il s’agisse d’un match amical ou officiel, a-t-il martelé.

Selon Lekjaa , « cette culture doit guider l’ensemble des joueurs qui doivent s’auto-motiver afin d’être prêts physiquement et mentalement lors du prochain Mondial et donner le meilleur d’eux-mêmes ».

S’agissant du rendement global, a poursuivi Lekjaa, « le public marocain s’attendait à mieux », notant que « dans certains matchs, l’équipe nationale a été proche des attentes, mais dans d’autres, elle a signé des prestations en deçà des aspirations ».

L’objectif final est de voir des joueurs parmi la sélection U20 jouer au haut niveau et intégrer dans l’avenir l’équipe nationale A, a-t-il ajouté.

« Le groupe a montré de bonnes choses. On avait un groupe solidaire et généreux. La déception est encore là, mais nous n’avons pas le temps de nous lamenter, car le Mondial approche », a indiqué, de son côté, l’entraineur de la sélection nationale, Mohamed Ouahbi.

« Plusieurs joueurs ont été déçus de leur rendement, ce qui est bien en soi », a-t-il ajouté. « Nous allons laisser les joueurs se reposer et prendrons aussi d’autres éléments. L’exigence va être grande. La Coupe du monde signifie que nous choisirons les meilleurs du moment », a-t-il relevé.

Pour sa part, le capitaine des Lionceaux de l’Atlas, Mouad Dahak a relevé que l’équipe nationale aspirait à ramener la CAN U20 au Maroc, mais le groupe est focalisé désormais sur la prochaine Coupe du Monde.

« Il faut tourner la page de la CAN et tâcher de nous améliorer et nous racheter au prochain Mondial », a-t-il dit. La sélection marocaine a perdu la finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans de football (CAN U20), face à l’équipe sud-africaine par 1 but à 0, dimanche dernier au Caire.

La troisième place est revenue à la sélection nigériane, qui a battu son homologue égyptienne par 4 tirs au but à 1 (temps réglementaire 1-1). Les quatre demi-finalistes sont qualifiés pour la phase finale du Mondial U20 qui aura lieu du 27 septembre au 19 octobre prochains au Chili.

S.L