CAN U20 : ce qu’il faut savoir avant Maroc-Egypte

Par LeSiteinfo avec MAP

Les sélections marocaine et égyptienne s’affronteront, jeudi en nocturne au stade 30 Juin du Caire (19h00) en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 ans de football, dans un derby nord-africain qui promet tant entre deux grandes nations du ballon rond continental.

Les hommes de Mohamed Ouahbi, sur un nuage après leur qualification pour le dernier carré du tournoi continental et, du même coup, pour la phase finale du Mondial de la catégorie au Chili, tenteront de confirmer les bonnes performances du football marocain ces dernières années, dont le dernier exploit reste la CAN U17 remportée par l’équipe nationale en avril dernier.

Pour sa 7è participation à la CAN U20, le Maroc aura en ligne de mire de rééditer l’exploit de 1997 quand les Lionceaux de l’Atlas ont été sacrés à domicile, sous la houlette du coach Rachid Taoussi, aux dépens de l’Afrique du Sud. De leur côté, les jeunes Pharaons, auteurs de leur 14è participation en phase finale de la CAN, espèrent décrocher le billet de la finale et visent un cinquième titre après leurs sacres en 1981, 1991, 2003 et 2013.

Lors du premier tour, le Maroc a terminé en tête du groupe B avec sept points, après ses victoires contre le Kenya (3-2) et la Tunisie (3-1) et un nul 0-0 face au Nigeria. En quart de finale, les Lionceaux de l’Atlas ont battu la Sierra Léone (1-0, après prolongations). Pour sa part, l’Egypte a difficilement entamé la compétition, en essuyant deux défaites au premier tour face à l’Afrique du Sud (0-1) et la Sierra Leone (1-4), avant de se qualifier en quarts en tant que l’un des deux meilleurs troisièmes des groupes et de battre ensuite le Ghana aux tirs au but (5 à 4) pour rallier le dernier carré.

Dans ce contexte, l’entraineur de l’équipe nationale, Mohamed Ouahbi a assuré que ses poulains donneront le meilleur d’eux-mêmes contre une équipe organisée et qui dispose de bons joueurs, pour aller au bout. Le sélectionneur national avait assuré lors de la conférence de presse d’après match Maroc-Sierra Leone que l’équipe nationale « peut faire de grandes choses » et que « le plus important c’est d’atteindre la finale ».

De son côté, le directeur de la rédaction du site sportif spécialisé +Yallakora+, Ahmed Farouk a estimé que la demi-finale entre l’Egypte et le Maroc sera disputée sans pression aucune sur les deux sélections, qui ont déjà validé leur billet pour le Mondial prévu du 27 septembre au 19 octobre prochains au Chili. « Se hisser en finale et rêver du sacre continental est l’objectif de l’équipe d’Egypte qui évoluera à domicile et devant son public, ainsi que celui de la sélection marocaine qui tentera d’emboiter le pas aux équipes marocaines dans les autres catégories, et qui ont réalisé de grands exploits ces dernières années », a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.

Selon lui, les joueurs disputeront ce match sans aucune pression et auront plus de liberté, soulignant que l’équipe du Maroc est, certes, la meilleure sur le plan individuel, mais les Egyptiens se démarquent par leur maitrise collective. L’autre demi-finale de cette CAN U20 mettra aux prises le Nigeria et l’Afrique du Sud dans la ville d’Ismailia (16h00).