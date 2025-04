Clôture en beauté du Dislog Maroc Padel Masters à Casablanca (VIDEO)

Le Paradise Padel Club de Casablanca a vibré ce week-end au rythme du Dislog Maroc Padel Masters, qui s’est achevé en beauté ce dimanche, après trois jours d’une ambiance sportive et festive exceptionnelle.

Cette première édition, placée sous le signe de la convivialité et de la performance, a rassemblé 160 joueurs, répartis en deux catégories : P1000 pour les élites et P100 pour les compétiteurs avancés. Au-delà de la compétition, c’est toute une communauté de passionnés qui s’est réunie autour du padel, dans un cadre dynamique et chaleureux.

Moncef Belkhayat, PDG de H&S Holding, s’est félicité de la réussite de cet événement : « Nous sommes ravis de cette belle première édition du Dislog Maroc Padel Masters. C’est une belle fête du sport et du Padel», a-t-il déclaré.

En parallèle des matchs, les spectateurs ont pu profiter d’une zone de restauration, d’animations et d’un espace jeux pour enfants, transformant le tournoi en véritable événement familial et festif.

Avec un Prize Money de 42.500 dirhams et un niveau de jeu relevé, le tournoi a tenu toutes ses promesses, tant pour les joueurs que pour le public. Il s’impose ainsi comme un rendez-vous majeur du padel au Maroc.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la prochaine édition, avec l’ambition de faire encore mieux et d’élargir cette belle dynamique sportive.

S.L.