Les États-Unis rendent hommage au Maroc (PHOTO)

Le département d’État américain a rendu hommage au Maroc à travers une publication sur son compte officiel X (anciennement Twitter). Dans ce message, la diplomatie américaine a rappelé que le Royaume fut le premier pays à reconnaître l’indépendance des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle.

Le post souligne la profondeur de cette relation historique et l’importance des liens qui unissent Rabat et Washington depuis plus de deux siècles. Les États-Unis mettent en avant un partenariat solide, qui ne cesse de se renforcer dans des domaines variés tels que la sécurité, l’économie, la culture ou encore la lutte contre les défis globaux.

Ce geste symbolique s’inscrit dans la continuité d’une amitié maroco-américaine marquée par un attachement mutuel aux valeurs de coopération, de respect et de prospérité partagée.