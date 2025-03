Luis Enrique revient sur le match Maroc-Espagne du Mondial 2022

Après la qualification, mardi, du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens de Liverpool, Luis Enrique est revenu le le match qui avait opposé le Maroc à l’Espagne, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

«Lors du choc face au Maroc, nous avions choisi les trois meilleurs tireurs de penalty pour commencer la séance de tirs au but. Nous les avons tous ratés et avons été éliminés avant le dernier tir. Aujourd’hui, nous ne nous sommes pas entraînés aux penalties. Tous nos joueurs ont marqué, notre gardien a été exceptionnel et nous avons réussi à décrocher la qualification. Ce n’est pas juste une question de chance mais aussi de mental», a confié Enrique après la rencontre face à Liverpool.

Rappelons que le PSG a éliminé mardi soir Liverpool au terme d’un match à couper le souffle. (0-1, 1-4 t.a.b). Ousmane Dembélé a marqué l’unique but de la rencontre à la 12e minute.

Pour sa part, le Bayern Munich s’est qualifié mardi pour les quarts de finale de la Ligue des champions de football, en éliminant le Bayer Leverkusen.

Le Bayern a signé une victoire à l’aller 3-0 à Munich et un succès 2-0, mardi au retour, à Leverkusen.

Pour une place dans le carré d’as de la compétition reine du football européen, dont la finale est prévue le 31 mai à Munich, le Bayern sera opposé à l’Inter Milan en quarts, avec un match aller à l’Allianz Arena dans un mois (8 ou 9 avril) et un retour à San Siro une semaine plus tard (15 ou 16 avril).

L’Inter Milan a validé son ticket au détriment du club néerlandais de Feyenoord. Le club italien l’avait emporté à l’aller (2-0) aux Pays-Bas avant de s’imposer ce soir à domicile sur le score de 2 buts à 1.

H.M.