Skoda Maroc devient transporteur des Lions de l’Atlas

SKODA Maroc a annoncé un partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), une alliance qui s’inscrit dans une dynamique de passion, de performance et de succès partagé.

Ce rapprochement entre deux institutions emblématiques, riches d’un héritage fort et de valeurs communes, marque une étape clé dans le soutien au développement du football marocain.

Une alliance fondée sur une histoire et des valeurs communes. Avec 130 ans d’histoire, SKODA s’est imposée comme une marque synonyme de robustesse, d’innovation et de fiabilité, des qualités qui résonnent fortement avec celles de la FRMF depuis plus de 70 ans.

Ce partenariat stratégique repose ainsi sur des fondements solides : une passion partagée pour l’excellence et une ambition constante de progression.

Fière de son identité et de son enracinement au Maroc, SKODA s’est imposée comme un acteur de référence sur le marché automobile national, accompagnant les Marocains au quotidien avec des véhicules alliant performance et accessibilité.

De son côté, la FRMF joue un rôle clé dans la structuration et l’essor du football marocain, unissant des millions de supporters derrière des succès toujours plus marquants.

Le succès : un moteur commun

Cette alliance vient consacrer une trajectoire ascendante commune, alors que SKODA Maroc enregistre une croissance continue et un engouement historique auprès des conducteurs marocains, l’équipe nationale connaît un rayonnement international sans précédent, affirmant le Maroc comme une nation de football respectée et admirée.

En unissant leurs forces, SKODA et la FRMF célèbrent une même dynamique d’évolution et de dépassement de soi. Ce partenariat incarne ainsi une ambition forte : continuer à inspirer, fédérer et offrir aux Marocains des expériences à la hauteur de leur passion, que ce soit sur les terrains ou sur les routes.