Le nouveau stade de Casablanca sera t-il le plus grand au monde ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc, qui fait le pari d’abriter la finale de la Coupe du Monde 2030, a entamé la construction du plus grand stade de football du monde, capable d’accueillir 115.000 spectateurs, écrit mardi le premier quotidien sportif d’Argentine, « Olé ».

Le journal, qui consacre en moins d’une semaine son deuxième article aux préparatifs du Maroc pour le Mondial 2030, a souligné que cette « Coupe du monde sera historique : elle se jouera dans six pays, sur trois continents et sera inédite d’un point de vue culturel et territorial ».

Pour l’envoyé du journal au Maroc, Maxi Friggieri, « la nouvelle course qui a commencé est celle de l’accueil de la finale de la Coupe du monde, avec tout ce que cela implique. Et depuis l’Afrique du Nord, (le Maroc) a fait un pas important : il a commencé la construction du plus grand stade du monde, appelé Hassan II, situé à la périphérie de Casablanca et conçu pour 115.000 personnes ».

Le journaliste, qui a visité le chantier, rappelle que le Royaume avait annoncé à la mi-2024, le projet du Grand stade Hassan II et en 2025, il y travaille déjà », notant que la première phase consiste à préparer le terrain qui s’étend sur 138 hectares au milieu d’une forêt.

Relevant le souci écologique qui préside à la construction du stade, la publication argentine indique qu’un coordinateur environnemental veille au grain, soulignant que le Maroc « prend très au sérieux la protection de la nature. De plus, une grande partie du pays est équipée de panneaux solaires. Même le centre de formation de haut niveau est alimenté par l’énergie solaire ».

Le futur stade Hassan II « ne sera pas seulement un stade : ce sera une mini-ville, avec des hôtels, un centre commercial, des jardins, une gare TGV à proximité et un centre de presse international… Tout a été pensé ».

Le design, signé Oualalou, Choi et Populous, prend la forme d’une « carpe traditionnelle marocaine typique (…). Une grande Khaima arabe dont le design est ancré dans la culture marocaine », relève le journaliste, qui s’interroge si l’inauguration du nouveau stade en 2028 se fera à travers « un match amical contre Argentine ».