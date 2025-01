La campagne de collecte de dons divise au sein du Raja

L’initiative lancée pour aider financièrement le Raja de Casablanca afin de lever l’interdiction de recrutement et alléger la crise divise les adhérents du club.

Selon une source de Le Site info, plusieurs adhérents ont accueilli favorablement l’idée de fournir une aide de 2500 dirhams tandis que d’autres ont refusé de participer à cette campagne.

«Ils ne sont pas sûrs que le club bénéficiera pleinement de ce soutien vu qu’ils ont déjà participé à des initiatives similaires par le passé sans que celles-ci n’aboutissent aux résultats escomptés», confie notre source.

Et d’ajouter que la campagne se poursuit malgré la réticence de certains adhérents, dans le but de sauver le club et de pouvoir effectuer des recrutements lors du prochain mercato estival.

D’après Mohamed Younes Wassil, adhérent et initiateur de cette campagne, une somme de 200.000 dirhams a été collectée 16 heures après le lancement de l’opération, précisant que 80 adhérents ont participé, dont les anciens joueurs Badr Benoun et Issam Erraki et l’ex-secrétaire général club, Issam El Ibrahimi.

Wassil a également a appelé les adhérents, les dirigeants et les supporters à participer à cette campagne pour collecter la somme demandée dans les plus brefs délais.

H.M.