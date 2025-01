Angleterre : Nordin Amrabat rejoint Hull City

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ailier marocain, Nordin Amrabat, a signé avec Hull City un contrat qui s’étend jusqu’à la fin de la saison en cours, a annoncé vendredi le club anglais de Championship (D2).

Le joueur de 37 ans était sans club après avoir quitté, au début du mois de janvier, la formation grecque de l’AEK Athènes, où il a remporté le doublé coupe-championnat en 2022/23 et joué plus de 100 matches au cours d’un séjour de trois ans et demi. « Je suis très heureux d’être ici. C’est un grand club avec une grande histoire. Je suis heureux de faire partie de la famille Hull City et j’ai hâte de commencer », a déclaré Amrabat.

« Le manager m’a expliqué comment il voulait que les ailiers jouent, comment ils devaient presser et maintenant je comprends ce qu’il attend », a indiqué le vétéran marocain, assurant vouloir faire profiter les jeunes joueurs de sa longue expérience.

Amrabat a disputé plus de 600 matches au cours de ses 19 ans de carrière, inscrivant 97 buts et délivrant 104 passes décisives. C’est son deuxième passage en Angleterre, puisqu’il a déjà évolué pour deux ans à Watford entre 2016 et 2018. Sur le plan international, Amrabat a déjà porté les couleurs du Maroc à 64 reprises, représentant les Lions de l’Atlas aux Jeux olympiques de Londres 2012, à la Coupe du monde 2018 et à trois Coupes d’Afrique des Nations.