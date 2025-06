Le Marocain Reda Laalaoui rejoint Hull City

Le milieu de terrain marocain Reda Laalaoui s’est engagé pour quatre saisons avec le club de Hull City (deuxième division/Angleterre) en provenance du FUS de Rabat, a annoncé jeudi le club anglais.

« Je suis très heureux de rejoindre Hull City. C’est un club historique en Angleterre et j’ai hâte d’apporter ma contribution à l’équipe et de faire le bonheur des supporters », a déclaré le joueur de 20 ans.

En rejoignant l’Angleterre, Laalaoui réalise l’un de ses rêves, à savoir évoluer dans « l’un des meilleurs championnats du monde ». Il a assuré qu’il ne ménagera aucun effort pour progresser davantage sous les couleurs des Tigers.

Natif de Rabat, Laalaoui a fait ses débuts avec l’équipe première du FUS en avril 2023. Lors de la saison dernière, il a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en 23 apparitions en championnat.

Le jeune joueur compte 24 sélections et six buts avec l’équipe nationale des moins de 20 ans. Il a décroché la médaille d’argent lors de la CAN U20, organisée en Égypte en mai dernier.

Laalaoui devient ainsi la première recrue estivale de Hull City, qui a officialisé mercredi l’arrivée du Bosnien Sergej Jakirovic au poste d’entraîneur.

S.L