Fin de l’idylle entre Yousri Bouzok et le Raja

Les dirigeants du Raja de Casablanca sont parvenus à un accord avec Yousri Bouzok pour une séparation à l’amiable.

Selon une source de Le Site info, le joueur algérien a accepté de renoncer à tous ses droits pour résilier son contrat et quitter le club en janvier prochain. Bouzok ne souhaitait plus, en effet, poursuivre son aventure avec les Verts et voulait quitter le club dans les plus brefs délais.

L’Algérien, qui ne participait plus aux entraînements, était en froid avec l’entraîneur Ricardo Sa Pinto et a été entendu à deux reprises par la commission disciplinaire du club.

Le coach avait assuré, après le match face à Mamelodi Sundowns, en Ligue des champions, qu’une dispute a eu lieu, dans les vestiaires, avec Bouzok. Les dirigeants des Verts se disaient prêts, par la suite, à étudier les offres reçues par l’agent du joueur pour un éventuel départ lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Par ailleurs, le RCA souhaite lever l’interdiction de recruter lors du mercato hivernal et mène, pour ceci, une course contre la montre afin de parvenir à des accords avec des joueurs ayant saisi la commission des litiges de la FRMF, à l’instar de Marouane Hadhoudi, Mohamed Mekaâzi et Marouane Fakhr.

H.M.