Anas Zniti et Yousri Bouzok absents des entraînements: on sait pourquoi

Anas Zniti était absent de la séance d’entraînement tenue mardi en prévision du match du Raja de Casablanca face à l’Union de Touarga, ce qui a interpellé les supporters.

Dans une déclaration à Le Site info, un dirigeant du club a tenu à rassurer le public, précisant que le gardien de but a eu l’autorisation du staff technique pour s’absenter. «En plus de Zniti, d’autres joueurs, ayant disputé le match face à Mamelodi Sundowns, n’ont pas non plus pris part à cette séance», confie notre source.

Selon le dirigeant, l’absence d’Anas Zniti n’est pas liée à une sanction disciplinaire. «Le club ne peut pas sanctionner un joueur sans mener une enquête. Pour l’instant, rien ne justifie une sanction à l’encontre du portier», a-t-il tranché.

Après la défaite face à Mamelodi Sundowns, en marge de la 3ème journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, Anas Zniti avait eu une altercation avec des agents de sécurité à Pretoria. La vidéo avait fait le tour de la Toile avant que le gardien de but ne brise le silence pour se défendre et présenter ses excuses aux supporters. Son absence des entraînements a donc été expliquée par une sanction disciplinaire décidée par le club.

Par ailleurs, notre source a confié que Yousri Bouzok, également absent des entraînements, est en froid avec l’entraîneur Ricardo Sa Pinto et sera entendu par les dirigeants. Le coach avait en effet assuré, après le match, qu’une dispute a eu lieu avec le joueur algérien qui ne cache plus son envie de plier bagage et quitter le club en janvier prochain.

De leur côté, les dirigeants des Verts se disent prêts à étudier les offres reçues par l’agent du joueur pour un éventuel départ lors de la prochaine fenêtre de transferts.

