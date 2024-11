Coupe d’Afrique de Rugby : les éliminatoires prévus du 18 au 24 novembre à Casablanca

Par LeSiteinfo avec MAP

Le premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique de Rugby à XV (groupe B) aura lieu du 18 au 24 novembre 2024, au complexe Mohamed Benjelloun à Casablanca.

Prennent part à ces éliminatoires du groupe B les équipes nationales de Madagascar, du Botswana, du Cameroun et du Maroc (pays organisateur).

Les éliminatoires du groupe A se dérouleront en Tunisie avec la participation des équipes du pays hôte, du Nigeria, du Ghana et de la Zambie.

Les vainqueurs des deux groupes se retrouveront en match barrage, afin de réserver une place dans le groupe A pour la phase finale de la Coupe d’Afrique 2025, qui se tiendra dans la capitale ougandaise, Kampala, une étape décisive pour la qualification pour la prochaine Coupe du Monde de Rugby à XV.

En préparation de cette échéance, l’équipe nationale marocaine de rugby effectuera une concentration à huis clos à Benslimane.

Ces éliminatoires sont organisées par la Fédération Royale Marocaine de Rugby (FRMR), sous l’égide de la Confédération Africaine de Rugby (Rugby Afrique), et en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports et le Conseil de la ville de Casablanca, en commémoration du 49ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte et du 69ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance.

Voici, par ailleurs, le programme des matches du Groupe B:

Mercredi 20 novembre 2024

Casablanca : Complexe Mohamed Benjelloun :

Match n°1 à 12h : Maroc – Botswana.

Match n°2 à 15h : Madagascar – Cameroun.

Dimanche 24 novembre 2024

Match de classement :

10h00 : Le perdant du match n°1 affrontera le perdant du match n°2.

Match final :

13h00: Le vainqueur du match n°1 affrontera le vainqueur du match n°2.