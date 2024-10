Emmanuel Macron revient sur la demi-finale Maroc-France (VIDEO)

Lors du discours prononcé ce mardi devant le Parlement, Emmanuel Macron a indiqué que le football était le seul domaine où le Maroc et la France «persistent à s’opposer».

«S’il est un domaine où nous persistons à nous opposer, c’est uniquement le football», a plaisanté le président français, qui effectue une visite d’Etat dans le Royaume. Pour Macron, la demi-finale, ayant opposé le Maroc à la France, restera «l’un des grands moments de la Coupe du monde 2022».

«Vos joueurs font rêver nos championnats. C’est l’une des choses qui réconcilie le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille», a assuré le Chef d’Etat, en référence à Achraf Hakimi et Amine Harit.

Par ailleurs, Macron espère que la Coupe du monde 2030, prévue au Maroc, en Espagne et au Portugal, soit un succès. «Nous sommes impatients d’y participer», a-t-il confié.

Rappelons que le président de la République Française, Emmanuel Macron, et son épouse Brigitte Macron sont arrivés, lundi en fin d’après-midi à Rabat, pour une visite d’Etat au Royaume du Maroc, à l’invitation du roi Mohammed VI.

A leur arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, le Chef de l’Etat français et Brigitte Macron ont été accueillis par le roi Mohammed VI, qui était accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et des princesses Lalla Khadija et Lalla Meryem.

H.M.