Thomas Tuchel prend les commandes de la sélection de l’Angleterre

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraineur allemand, Thomas Tuchel, succèdera à Gareth Southgate à la tête de la sélection anglaise à partir du 1er janvier 2025, a annoncé mercredi la Fédération anglaise de football (FA).

Le technicien de 51 ans était sans club depuis son départ du Bayern Munich à la fin de la saison dernière. Il a déjà travaillé en Angleterre avec Chelsea, ainsi qu’avec un certain nombre de joueurs anglais, dont le capitaine Harry Kane, qu’il a recruté au Bayern Munich. L’Allemand va devenir le troisième sélectionneur étranger de l’Angleterre après le Suédois Sven-Goran Eriksson et l’Italien Fabio Capello. Il sera assisté par l’Anglais Anthony Barry.

La décision de recruter Tuchel et Barry a été approuvée par le conseil d’administration de la FA en début de semaine dernière, et Tuchel a signé son contrat le mardi 8 octobre, a précisé la FA dans un communiqué, notant que l’annonce a été retardée afin de « minimiser les distractions » dans le camp international qui vient de s’achever.

Les deux hommes commenceront à travailler le 1er janvier 2025, avant la phase de qualification pour la Coupe du monde de l’année suivante, qui se déroulera au Canada, au Mexique et aux États-Unis, a indiqué la fédération sans préciser la durée du contrat. En attendant, Lee Carsley continuera d’assurer l’intérim jusqu’au rassemblement de novembre inclus, lors duquel la sélection des « Three Lions » bouclera sa phase de groupes en Ligue des nations.

« Je suis très fier d’avoir l’honneur de diriger l’équipe d’Angleterre. Depuis longtemps, je me sens personnellement lié au football dans ce pays, qui m’a déjà offert des moments incroyables. Avoir la chance de représenter l’Angleterre est un immense privilège, et l’opportunité de travailler avec ce groupe de joueurs spéciaux et talentueux est très excitante », a déclaré l’entraîneur, cité dans le communiqué. Avec les Londoniens de Chelsea, il avait notamment remporté la Ligue des champions en 2021, en s’imposant en finale contre le Manchester City de Pep Guardiola.

S.L.